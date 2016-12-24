«У нас есть четкая программа финансового оздоровления Мордовии»

Репортер

4 сентября в Доме Республики прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Мордовии под председательством главы Минэкономразвития Российской Федерации Максима Решетникова и временно исполняющего обязанности Главы республики Артёма Здунова. На совещании присутствовали представители Министерства экономического развития РФ, финансово-экономического блока Правительства РМ, а также руководители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Открывая заседание, Максим Решетников сказал, что давно хотел посетить Мордовию. В нашем регионе он впервые. С его слов, есть четкое понимание стратегии дальнейшего развития. «У меня сложилось хорошее впечатление от предприятий, которые мы сегодня посетили. Сформированы сильные коллективы. Главное, что есть желание и возможность освоения новой продукции на основе собственных разработок. Мордовия имеет большой потенциал в промышленности, инновациях и сельском хозяйстве», - отметил глава Минэкономразвития РФ.

Министр также обратил внимание, что в регионе есть и определенные проблемы, связанные с государственным долгом. Необходимо оперативно решить этот вопрос и снять хотя бы часть запретов на капитальные вложения. «Нам очень важно минимизировать влияние этих накопившихся проблем на дальнейшее развитие республики. Дать толчок наращиванию темпов роста экономики – одно из ключевых направлений предстоящей работы. Ситуация с госдолгом Мордовии взята под контроль», - подчеркнул Максим Решетников.

Финансовая стабилизация станет возможной благодаря реализации индивидуальной программы развития Республики Мордовия, которая прорабатывается региональной властью совместно с Министерством экономического развития РФ.

Врио Главы РМ поблагодарил министра за содействие в реструктуризации государственного долга. Напомним, по поручению Президента РФ Владимира Путина в Мордовию было направлено более 17 миллиардов рублей на замену коммерческих кредитов бюджетными - с пониженной процентной ставкой.

«Мы постепенно выбираемся из сложившейся ситуации. Сняв хотя бы часть ограничений по капитальным вложениям, мы сможем решать насущные проблемы как в муниципалитетах, так и в республике в целом. Сюда относятся и капитальный ремонт, и строительство новых объектов, в том числе и дорожного фонда. Еще раз подчеркиваю: у нас есть четкая программа финансового оздоровления Мордовии, согласованная с Минфином России», - сказал Артём Здунов.

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