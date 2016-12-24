На неиспользуемых площадях «Лисмы» создадут промышленный парк

4 сентября Министр экономического развития России Максим Решетников и Врио Главы Мордовии Артём Здунов посетили производственные площади завода «Лисма», на которых планируется реализовать важный инвестиционный проект.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос создания на неиспользуемых площадях имущественного комплекса «Лисмы» промышленного парка или свободной экономической зоны по нескольким специализациям. В настоящее время проводится инвентаризация свободных площадей, обеспеченных инфраструктурой, - в общей сложности это 80 гектаров, которые мы сможем предложить потенциальным инвесторам, - сказал Артём Здунов. - Нас волнует ситуация с «Лисмой», надо, чтобы история с задержкой зарплат там ушла в прошлое».

Глава Минэкономразвития России и Врио Главы Мордовии осмотрели неиспользуемые производственные площади «Лисмы», а также посетили действующее стекольное производство, где выпускают колбы для ламп накаливания.

Максим Решетников высоко оценил потенциал имущественного комплекса предприятия и перспективы создания здесь промышленного парка или особой экономической зоны.

«Это отличная потенциальная точка роста, это то, чем обязательно надо заниматься, - сказал он. - Мы обсудим это, выработаем единую позицию по данному вопросу и будем осваивать этот проект. Потому что компетенции республики в оптике и светотехнике уникальны в масштабах страны, и все это находится в интеграции с наукой и образованием. Будем работать!»