Министр экономического развития РФ и Врио Главы Мордовии посетили завод «Рузхиммаш»

4 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вместе с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым глава Минэкономразвития посетил завод «Рузхиммаш», входящий в компанию «РМ Рейл». О производственных возможностях холдинга гостям рассказал его генеральный директор Виталий Стариков.

«Рузхиммаш» является одним из крупнейших российских производителей грузового подвижного состава, а также оборудования для нефтехимической и газовой промышленности. На предприятии работают более 3200 человек.

Как отметил управляющий директор завода Валерий Ларин, в настоящее время «Рузхиммаш» входит в ТОП-5 предприятий России с долей рынка 18,6 %. Линейка продукции включает свыше 80 моделей подвижного состава. Многие из них не имеют аналогов в России и СНГ и отличаются повышенной грузоподъемностью, увеличенным сроком службы, расширенным перечнем перевозимых грузов. Максимальная мощность предприятия – 12 тысяч вагонов в год.

Программа стратегического развития компании «РМ Рейл», куда входит завод «Рузхиммаш», включает проект по строительству завода криогенного оборудования. Новые выделенные линии позволят уже в 2022 году начать изготовление танк-контейнеров, предназначенных для перевозки сжиженного природного газа и водорода.

Также Максиму Решетникову рассказали о возможностях металлургического комплекса завода «ВКМ-Сталь», который специализируется на производстве литья для железнодорожной, автомобильной и нефтегазовой отраслей, сельского хозяйства и выпускает свыше 550 наименований продукции из различных марок углеродистых и легированных сталей, серого высокопрочного, легированного чугуна. Как рассказал управляющий директор предприятия Николай Чалов, завод входит в тройку лидеров по производству крупного, среднего и мелкого вагонного литья в России, здесь работают более 2300 человек.

В этом году компания «РМ Рейл» запустила многопрофильный учебный центр - Фабрику знаний и умений, которая позволяет сотрудникам получать профессиональное и развивающее обучение. Сейчас здесь действует 14 направлений подготовки - они рассчитаны не только на вновь принятый персонал, но и на тех специалистов, которых переводят из одного структурного подразделения в другое. Есть образовательные модули и для руководителей. Ежегодно на Фабрике знаний и умений планируется обучать 1,5-2 тысячи сотрудников, экономя по сравнению с традиционным форматом 30% времени. Важно, что благодаря реализации этого проекта создан собственный корпоративный институт рабочих профессий, который закрывает не просто потребности компании в профильных специалистах, но и формирует кадровый резерв для всей машиностроительной отрасли России.

Максим Решетников и Артём Здунов осмотрели, как проходит обучение - это происходит на специальных обучающих тренажерах под руководством самых опытных наставников, оборудование позволяет в деталях отшлифовать все навыки, необходимые для работы на производственных участках.

Особое внимание в ходе осмотра производственных площадок было уделено вопросам реализации нацпроекта «Повышение производительности труда», который курирует Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций. «Рузхиммаш» участвует в нем с 2019 года, внедрение новых механизмов организации производственных процессов позволило предприятию только в 2020 году сэкономить около 500 млн. рублей.