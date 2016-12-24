В Мордовии работают над созданием государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи

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3 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл Министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Министр в сопровождении Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и депутата Госдумы, председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева посетил подведомственные службы и учреждения Минюста, в том числе следственный изолятор в Саранске, отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Саранска, Управление Минюста России по РМ.
В Доме Республики состоялась рабочая встреча Министра юстиции РФ с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым, они обсудили взаимодействие по вопросам функционирования подведомственных Минюсту служб, в том числе речь шла о расширении имеющейся у учреждений инфраструктуры.
Министр юстиции РФ отметил достойный уровень работы учреждений УФСИН и УФССП в регионе. «Службы на должном уровне выполняют возложенные на них функции, - сказал Константин Чуйченко. – Уверен, что сотрудничество республики с Минюстом по всем нашим совместным направлениям будет только укрепляться».
Также речь шла о создании в Мордовии государственного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи. Для этого со стороны Минюста, как заверил министр, республике будет оказано всё необходимое методическое и организационное содействие для решения этой задачи.
«Мы будем заниматься этим вопросом, бесплатная юридическая помощь в Мордовии должна быть, - подчеркнул Артём Здунов. - При организации этого института необходимо обратить особое внимание на то, как эта помощь будет оказываться в сельских муниципальных образованиях – это очень важно».
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