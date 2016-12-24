«Я ни от кого прятаться не собираюсь!»
Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
3 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетит подведомственные службы и учреждения Минюста, проведет ряд рабочих встреч, в том числе встретится с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым.
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Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
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