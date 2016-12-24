3 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетит подведомственные службы и учреждения Минюста, проведет ряд рабочих встреч, в том числе встретится с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым.