В Мордовию с рабочей поездкой прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко

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3 сентября в Мордовию с рабочей поездкой прибыл министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Он посетит подведомственные службы и учреждения Минюста, проведет ряд рабочих встреч, в том числе встретится с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым.

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