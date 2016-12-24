В Мордовии наркодельцы продали 35 килограммов «травки»

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Четверо криминальных «садоводов» из столицы Мордовии по приговору суда отправятся в колонию на длительные сроки. На протяжении полутора лет они тайно промышляли в республике торговлей «травкой», выращивая сырье для марихуаны на своих угодьях. Деятели так умело вели свой преступный бизнес, что сумели реализовать страждущим аж 35 килограммов конопли.
Как выяснилось в ходе расследования, 50-летний знаток «улетного» растениеводства в начале 2019 года решил найти практическое применение своим ботаническим познаниям. Мужчина задумался над реализацией простой схемы - выращивать коноплю и продавать ее местным любителям кайфа. Этой «бизнес-идеей» он поделился с товарищем. 55-летний приятель согласился с ее перспективностью и даже выделил для будущей плантации свой огород в Рузаевском районе.
Подпольное предприятие быстро набрало обороты и уже через несколько месяцев потребовало привлечения новых рабочих рук – возникла нужда в курьерах, которые бы принимали и разносили по тайникам «заказы». Этим занялись приобщенные к «бизнесу» парни из Саранска 24-х и 26-и лет. Они успешно справлялись с «должностными обязанностями» и вскоре в графе «итого» у «травяного картеля» мордовской локации значились космические объемы реализованного «товара» - 35 килограммов! И это - невесомая «зелень».
Правоохранители установили, что «травники» разводили дурман-растение не только в открытом грунте, но и культивировали в тепличных условиях в специально оборудованных помещениях. В цветочных горшках здесь прорастал богатый нарко-урожай.
Старшим основателям «садового товарищества» служители Фемиды назначили по 7 лет неволи. Что касается их молодых «коллег», они также отправятся в колонию строгого режима: один - на 6 лет, другой - на 4,5 года.
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