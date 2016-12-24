72-летний пенсионер на «Рено Логан» сбил в Ардатовском районе дорожного рабочего

Репортер

По информации Госавтоинспекции Мордовии, 2 сентября в Ардатовском районе 72-летний пенсионер на легковушке сбил на дороге рабочего. В  7 часов 20 минут на  автодороге «п. Комсомольский – п. Атяшево – г. Ардатов» пожилой водитель  автомашины «Рено Логан» на участке, где ведется капитальный ремонт дорожного полотна, проявил невнимательность и совершил наезд на 37-летнего мужчину. Тот выполнял дорожные работы на проезжей части. В результате наезда работник строительной организации с различными травмами был госпитализирован в больницу. Управлявший автомобилем пенсионер находился за рулем в трезвом состоянии.

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