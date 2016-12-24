Женщины в мордовской колонии проявили себя в декоративно-прикладном творчестве

В исправительной колонии № 13 УФСИН по РМ прошла выставка декоративно-прикладного творчества осужденных женщин. На ней были представлены работы, выполненные в технике вышивка «крестиком» и «алмазная мозаика». По мнению специалистов ведомства, такая правильно организованная кружковая работа позволяет развить у осужденных полезные качества - аккуратность, терпение, трудолюбие и усидчивость.