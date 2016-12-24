Власти Мордовии добились увеличения финансирования лесного хозяйства региона

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 2 сентября в Москве встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым. Обсуждались вопросы взаимодействия в области лесных отношений. В частности, обсуждался ход реализации на территории республики федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экология» - в 2021 году региону выделено более 32,7 млн. рублей, уже закуплено 29 единиц лесопожарного оборудования.

В связи с аномально жаркой погодой этим летом в республике не удалось избежать лесных пожаров, пострадала значительная часть Мордовского заповедника. В ходе рабочей встречи достигнуты договоренности по увеличению финансирования лесного хозяйства региона, в том числе дополнительные средства предполагается направить на работу по предупреждению лесных пожаров, повышение оплаты труда сотрудников лесопожарных формирований, а также на мероприятия по воспроизводству лесов.