Бывшего сотрудника республиканского УФСИН будут судить за «медицинскую» взятку

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Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника медико-санитарной части №13 УФСИН по Мордовии, обвиняемого в получении взятки.
По версии следствия, этот деятель за мзду в 50 тысяч рублей пообещал осужденному подготовить медицинские документы с нужным диагнозом для облегчения условий отбывания наказания на зоне. Понятно, что «диагноз» этот был бы взят с потолка. Но на его основании зек освобождался от тяжелых физических нагрузок и работ в запыленном помещении колонии.
В ходе проведенных оперативниками УФСБ России по Мордовии оперативно-розыскных мероприятий при содействии ОСБ регионального УФСИН «благодетель» был задержан с поличным после получения денежного вознаграждения.
Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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