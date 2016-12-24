Бывшего сотрудника республиканского УФСИН будут судить за «медицинскую» взятку

Репортер

Следственный комитет по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника медико-санитарной части №13 УФСИН по Мордовии, обвиняемого в получении взятки.

По версии следствия, этот деятель за мзду в 50 тысяч рублей пообещал осужденному подготовить медицинские документы с нужным диагнозом для облегчения условий отбывания наказания на зоне. Понятно, что «диагноз» этот был бы взят с потолка.  Но на его основании зек освобождался от тяжелых физических нагрузок и работ в запыленном помещении колонии.

В ходе проведенных оперативниками УФСБ России по Мордовии оперативно-розыскных мероприятий при содействии ОСБ регионального УФСИН «благодетель» был задержан с поличным после получения денежного вознаграждения.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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