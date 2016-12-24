Мэр Саранска 1 сентября поздравил учеников самой большой школы Мордовии

1 сентября во всех 45 школах Саранска прозвенел первый звонок. Школьниками стали свыше 4 тысяч маленьких жителей столицы Мордовии. В Центре образования «Тавла» - средней общеобразовательной школе № 17 было сформировано 10 первых классов – по букву «к»!

Учеников самой большой школы Мордовии с началом учебного года поздравил Глава Саранска Петр Тултаев. - «Сегодня для первоклассников волнительный день, но не заметите, как пройдет время, и вы станете одиннадцатиклассниками. Конечно, на школьном пути могут быть трудности, но не надо отчаиваться и огорчаться, если с первых дней что-то не будет получаться, потому что здесь, в этой школе, великолепные и профессиональные учителя. Это не просто учебное заведение, а храм знаний и науки. Есть разные рейтинги, но самый основной из них – народный. И то, что родители стремятся отдать своих детей именно сюда, говорит о высоком доверии педагогам и руководству школы №17. Отличных оценок в новом учебном году, удачи и достижения новых вершин».



Для ученика одного из первых классов Центра образования «Тавла» сегодня двойной праздник – кроме Дня знаний он отмечает день рождения. Кириллу Адушкину на торжественной линейке Глава города вручил подарок и пожелал достойно идти по жизненному пути.



