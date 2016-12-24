Житель Мордовии отсудил у приставов компенсацию за сорванный отдых на Кубе

Занятное дело рассмотрел саранский суд по иску жителя Мордовии к местному Управлению Федеральной службы судебных приставов. Бывший должник банка не смог отдохнуть с подругой за рубежом, поскольку его не выпустили из страны пограничники из-за запрета от приставов. Парочку просто не допустили на борт самолета, улетавшего на Кубу. Письмо о снятии запретов вовремя не дошло до пограничной службы.

В результате этой несогласованности житель Мордовии бездарно «профучил» отдых с дамой на острове в Карибском за 108 тысяч рублей. Мужчина решил просто так это не оставлять и обратился в суд с иском к региональному Управлению Федеральной службы судебных приставов для компенсации убытков.

В суде выяснилось, что должник задолго до предполагаемого вылета полностью погасил долг перед банком, оплатил все пошлины и сборы. На основании этого приставы сняли с него все прежде наложенные ограничения и отправили электронное письмо об этом в пограничную службу со всеми полагающимися материалам. Но туда послание попало с огромным опозданием из-за «ошибки электронной отправки».

Суд вынес решение в пользу туриста из Мордовии. С регионального Управления Федеральной службы судебных приставов взыскано свыше 92 тысяч рублей, включая компенсацию жителю Мордовии морального вреда, расходов по оплате юриста и т.п.