Режим работы мобильных пунктов вакцинации в сентябре

«Потом скажете спасибо, если посчитаете нужным»
Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
В микрорайонах Саранска продолжают работать мобильные комплексы вакцинации. При посещении мобильных центров при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
1 сентября
в районе корпуса № 233а по ул. Мордовской, 35 (12:30 до15:00)
2 сентября
у Центрального рынка (с 12:30 до 15:00)
в районе д. №11 по ул. Мичурина в рп. Ялга (9:00 до 12:00)
3 сентября
в районе д.№1 по ул. Тимирязева в рп. Ялга (9:00 до 12:00)
4 сентября
в районе д. №28А по ул. Мичурина в рп. Ялга (9:00 до 13:00)
5 сентября
у Центрального рынка (с 9:00 до 12:00)
6 сентября
у Юго-Западного рынка (с 12:30 до 15:00)
в районе д. №117 по пр. 60 лет Октября (с 9:30 до 15:30)
в районе д. №15 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 12:00)
7 сентября
в районе д. №14 по ул. Есенина(с 9:30 до 15:30)
в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 13:30)
8 сентября
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 12:00)
в районе д. №30 по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)
в районе д. №6 по Школьной площади (12:30 до 15:00)
9 сентября
в районе корпуса №2 д. №5 по ул. Транспортной (с 9:00 до 13:00)
в районе д. №59 по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)
10 сентября
в районе д. №8 по ул. Студенческой (с 9:00 до 13:00)
в районе д. №25 по ул. Воинова (с 9:30 до 15:30)
11 сентября
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
в районе корпуса № 202 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 13:00)
12 сентября
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:00)
13 сентября
в районе корпуса № 195 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 13:00)
14 сентября
на площади Тысячелетия(12:30 до 15:00)
в районе д. №3 по ул. Октябрьской (с 9:00 до 12:00)
15 сентября
в районе д. №43А по ул. Пионерской в рп. Ялга (09:00 до 13:00)
16 сентября
в районе д. №10 по ул. Комарова(с 9:00 до 13:00)
в районе д. №49 по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)
17 сентября
в районе корпуса №1 дома №22А по ул. Ульянова (12:30 до 15:00)
в районе д. №3 по ул. Миронова (с 9:30 до 15:30)
18 сентября
в районе д. №14а по ул. Комарова (с 9:00 до 13:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
19 сентября
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 12:00)
у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)
20 сентября
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 12:00)
в районе корпуса №1 д.№2а по ул. Чкалова (с 12:30 до 15:00)
21 сентября
в районе д. №9 по ул. Студенческой(с 9:00 до 13:00)
22 сентября
в районе д. №5 по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)
23 сентября
в районе д. №81а по ул. Осипенко(с 9:00 до 12:00)
в районе д. №2 по ул. Семашко (с 9:30 до 15:30)
24 сентября
в районе д. №89 по ул. Осипенко(с 9:00 до 13:30)
25 сентября
в районе корпуса №1 д. №7 по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
26 сентября
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 12:00)
у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)
27 сентября
в районе д. №61а по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)
28 сентября
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:30)
в районе д. №6а по ул. Ломоносова (с 13:00 до 15:00)
29 сентября
в районе д. №41 по ул. Осипенко (с 9:00 до 13:00)
30 сентября
в районе д. №18 по ул. Ульянова(с 9:00 до 13:00)
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Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября
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