Режим работы мобильных пунктов вакцинации в сентябре

В микрорайонах Саранска продолжают работать мобильные комплексы вакцинации. При посещении мобильных центров при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

1 сентября

в районе корпуса № 233а по ул. Мордовской, 35 (12:30 до15:00)

2 сентября

у Центрального рынка (с 12:30 до 15:00)

в районе д. №11 по ул. Мичурина в рп. Ялга (9:00 до 12:00)

3 сентября

в районе д.№1 по ул. Тимирязева в рп. Ялга (9:00 до 12:00)

4 сентября

в районе д. №28А по ул. Мичурина в рп. Ялга (9:00 до 13:00)

5 сентября

у Центрального рынка (с 9:00 до 12:00)

6 сентября

у Юго-Западного рынка (с 12:30 до 15:00)

в районе д. №117 по пр. 60 лет Октября (с 9:30 до 15:30)

в районе д. №15 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 12:00)

7 сентября

в районе д. №14 по ул. Есенина(с 9:30 до 15:30)

в районе дома №25 по ул. Кооперативной в рп. Николаевка (с 9:00 до 13:30)

8 сентября

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 12:00)

в районе д. №30 по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)

в районе д. №6 по Школьной площади (12:30 до 15:00)

9 сентября

в районе корпуса №2 д. №5 по ул. Транспортной (с 9:00 до 13:00)

в районе д. №59 по ул. Веселовского (с 9:30 до 15:30)

10 сентября

в районе д. №8 по ул. Студенческой (с 9:00 до 13:00)

в районе д. №25 по ул. Воинова (с 9:30 до 15:30)

11 сентября

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

в районе корпуса № 202 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 13:00)

12 сентября

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:00)

13 сентября

в районе корпуса № 195 по ул. Мордовской, 35 (с 9:00 до 13:00)

14 сентября

на площади Тысячелетия(12:30 до 15:00)

в районе д. №3 по ул. Октябрьской (с 9:00 до 12:00)

15 сентября

в районе д. №43А по ул. Пионерской в рп. Ялга (09:00 до 13:00)

16 сентября

в районе д. №10 по ул. Комарова(с 9:00 до 13:00)

в районе д. №49 по ул. Коваленко (с 9:30 до 15:30)

17 сентября

в районе корпуса №1 дома №22А по ул. Ульянова (12:30 до 15:00)

в районе д. №3 по ул. Миронова (с 9:30 до 15:30)

18 сентября

в районе д. №14а по ул. Комарова (с 9:00 до 13:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

19 сентября

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 12:00)

у рынка «Данко» (с 9:30 до 15:30)

20 сентября

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 12:00)

в районе корпуса №1 д.№2а по ул. Чкалова (с 12:30 до 15:00)

21 сентября

в районе д. №9 по ул. Студенческой(с 9:00 до 13:00)

22 сентября

в районе д. №5 по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)

23 сентября

в районе д. №81а по ул. Осипенко(с 9:00 до 12:00)

в районе д. №2 по ул. Семашко (с 9:30 до 15:30)

24 сентября

в районе д. №89 по ул. Осипенко(с 9:00 до 13:30)

25 сентября

в районе корпуса №1 д. №7 по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

26 сентября

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 12:00)

у рынка «Ринг» (с 9:30 до 15:30)

27 сентября

в районе д. №61а по ул. Крылова(с 9:00 до 13:00)

28 сентября

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 12:30)

в районе д. №6а по ул. Ломоносова (с 13:00 до 15:00)

29 сентября

в районе д. №41 по ул. Осипенко (с 9:00 до 13:00)

30 сентября

в районе д. №18 по ул. Ульянова(с 9:00 до 13:00)