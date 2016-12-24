В Центре образования «Тавла» заработал первый школьный кванториум

1 сентября, в День знаний, в Центре образования «Тавла» - средней общеобразовательной школе № 17 г. Саранска заработал первый школьный кванториум – это новая образовательная площадка для работы с детьми, набирающая популярность.

Напомним, что идея создания детских технопарков «Кванториум» была предложена и одобрена еще в 2015 году в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». С 2016 года в стране стала развиваться сеть детских технопарков, призванных стать инкубаторами новой инженерной мысли в России. Это совершенно новый формат работы, где подростки в проектной форме обучаются перспективным естественно-научным и техническим направлениям - от робототехники до изучения лазерных технологий.

Деятельность кванториума ориентирована как на преподавание учебных предметов, так и на развитие факультативных курсов. Самое главное – что это очень увлекательная и доступная форма обучения, дети с удовольствием занимаются в этих технопарках, примеривают на себя будущие профессии.

В открытии кванториума в Центре образования «Тавла» принял участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов. Он пообщался с детьми и педагогами, с интересом познакомился с учебными профилями кванториума.

«Технопарк в школе – это точка входа к профориентации, к эффективной подготовке к конкурсам и олимпиадам, - отметил руководитель республики. – Считаю, что это очень важный проект для развития талантов наших детей. Задача педагогов – сделать так, чтобы образовательный процесс здесь проходил интересно и доступно для каждого ребенка».