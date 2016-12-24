Врио Главы Мордовии Артём Здунов 1 сентября принял участие в торжественной линейке МГПУ им. М.Е. Евсевьева. Руководитель региона тепло приветствовал преподавателей и студентов вуза, а в их лице всех школьников, студенчество и педагогическое сообщество региона.

Обращаясь к первокурсникам, Артём Алексеевич подчеркнул, как важно настроиться на познавательную и интересную учебу. «За годы обучения вам предстоит освоить множество профессиональных компетенций, которых не было ещё 30-40 лет назад. В настоящее время в республиканских школах открываются кванториумы, «Точки роста», центры проектирования. Постоянно обновляется материально-техническая база, - рассказал он. - Вам нужно быть профессионально подкованными. Перед вами открываются большие возможности. Уже сейчас можно участвовать в грантовых конкурсах, которые проводятся Министерством науки и высшего образования, Минкультуры России. А мы со своей стороны окажем вам всестороннюю поддержку. Соответствующие распоряжения были даны отраслевым министерствам и ведомствам республики».

Обращаясь к студентами МГПУ им. М.Е.Евсевьева, Артём Здунов подчеркнул важность развития проектной деятельности в области педагогики. «Мы будем строить школы, оснащать их оборудованием, но как бы мы ни совершенствовали материально-техническую базу, ключевой фигурой являются учителя. Нам важно, чтобы вы остались в родной Мордовии. Остались в отрасли, работали с нашими детьми, чтобы через какое-то время они вам могли сказать спасибо», - подчеркнул он.

Ректор МГПУ им. М.Е. Евсевьева Марина Антонова рассказал о планах на перспективу. «На базе МГПУ будут открыты педагогический технопарк и педагогический кванториум. Руководство региона поддерживает нас в наших инициативах и дает нам возможность их успешно реализовывать», - добавила она.

После торжественной линейки был осмотрен новый бассейн, открывшийся в педуниверситете - его с нетерпением ждали студенты и преподаватели. Здесь будут проходить занятия и тренировки в рамках учебного процесса.