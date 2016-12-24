Участники блог-тура «Россия – страна возможностей» открывают стране туристическую Мордовию

Республика Мордовия стала десятым регионом в масштабном блог-туре под названием «Россия – страна возможностей», который проходит в рамках проекта «ТопБЛОГ». Его главная задача – повысить интерес к внутреннему туризму благодаря социальным сетям и новым медиа.

В составе блог-тура в Республику Мордовия прибыли финалисты проекта «ТопБЛОГ», а также наставник проекта, учитель английского языка Белгородского лицея и ТикТок блогер с 1 млн подписчиков Андрей Федотов. Они познакомятся с бытом и культурой мордовских народов, побывают в национальном мокшанском селе, а также посетят линейку и пообщаются с учениками начальных классов 12-ой гимназии г. Саранска.

«Благодаря проекту «ТопБЛОГ» в рамках блог-тура я уже побывал в двух новых для меня регионах России – Пермском крае и Челябинской области и вот открываю для себя новую территорию – Республику Мордовия. Уверен, путешествие будет увлекательным и запоминающимся. С радостью приму участие в линейке 1 сентября, возможно, снимем ТикТок с учениками! В своих соцсетях буду рассказывать подписчикам о самом интересном в Республике Мордовия», – поделился впечатлениями Андрей Федотов.

Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Марина Жулина направила приветствие организаторам и участникам блог-тура: «Для нас проект «ТопБЛОГ» – это отличная возможность представить Мордовию широкой аудитории активных, творческих людей из-за пределов республики. Показать наши возможности в туризме, в том числе с нестандартных позиций. Рассчитываем на то, что команда проекта получит самые яркие эмоции от пребывания в Мордовии, сможет донести их до своих подписчиков и вдохновит всех на новые путешествия. Желаю нашим гостям продуктивной работы и новых творческих побед».

Блогеры пробудут в Республике Мордовия до 2 сентября. Их ждет знакомство с культурой и традициями народов республики, дегустация блюд национальной кухни, экскурсия в Музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзя, на «Мордовия Арену», посещение уличного фестиваля искусства «Угория» и многое другое.

Рассказывать о самых интересных местах региона, традициях и обычаях коренного населения участники блог-тура будут в своих аккаунтах. Кроме того, они снимут ролик о своем путешествии, который будут транслировать в соцсетях.

Напомним, «ТопБЛОГ» – это проект, в рамках которого каждый желающий может стать блогером и научиться эффективно вести соцсети. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» стали профессионалы в области продвижения и создания контента, а также блогеры-миллионники: телеведущая Елена Летучая, обладательница титула «Главная мама Instagram» Ирина Акопян, певица MIA BOYKA и другие.