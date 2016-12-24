Артём Здунов посетил Саранский телевизионный завод

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 31 августа посетил очередное промышленное предприятие республики - Саранский телевизионный завод. Руководитель Мордовии ознакомился с мощностями и производственными планами предприятия.
В настоящее время завод активно занимается проработкой новых производственных направлений в целях снижения зависимости от гособоронзаказа и увеличения доли продукции гражданского назначения, в том числе в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры. Это позволит загрузить предприятие стабильным объемом работы, улучшить показатели финансовой устойчивости и обеспечить рост заработной платы. Ожидается, что рост объемов производства уже в этом году составит 150%.
Врио Главы Мордовии провёл на Саранском телевизионном заводе рабочее совещание с участием руководства Минпрома республики, на котором речь шла о реализации новых инвестиционных проектов. Артём Здунов дал поручение проработать вопросы поддержки проектов через Фонд развития промышленности.
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Среди победителей кадрового проекта «Моя Мордовия» - новые назначения
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