Датчиками саранского стартапа заинтересовалась корпорация «LG Electronics»

К новым датчикам, разработанным стартапом Наноцентра Мордовии (входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО), проявила интерес известная корпорация «LG Electronics». Все из-за их функциональных способностей при очень конкурентной стоимости и значительно более простой структуре. Партия новых Z-сенсоров будет передана после внутренних тестирований на испытания в лабораторию с международной аккредитацией с целью дальнейшей апробации в корейской компании, а также других заинтересованных отечественных и зарубежных компаниях. Это уже вторая улучшенная версия сенсоров, в которой изменен материал корпуса, что позволило разработчикам уменьшить стоимость датчика и повысить точность температурных измерений.

Z-сенсор является новым типом полупроводниковых приборов - датчиков температуры. Он представляет собой полупроводниковый термочувствительный элемент, функционально реагирующий на изменение температуры и обладающий способностью первичной обработки информации. Им, в отличии от широко используемых термисторов, не нужен микроконтроллер для обработки сигнала и другие дополнительные электронные схемы, что в условиях дефицита мировых поставок электронных комплектующих является существенным преимуществом. Отсутствие дополнительной микроэлектронной обвязки не только существенно упрощает производство конечных приборов с применением термодатчиков, но и позволяет минимум в 3 раза снизить затраты на реализацию этого функционала в конечной продукции.