Молодежь Мордовии соберется в Саранске на Большую студенческую вечеринку

1 сентября в 18:00 на Площади Тысячелетия состоится большое мероприятие, посвященное Дню знаний! Гостем вечеринки может стать каждый: активист общественной организаций, студент, школьник, а также житель и гость города.

Участников ждут: поздравления от почетных гостей вечеринки, яркие номера от студентов, интерактивные площадки и мастер-классы, а также DJ-сет и дискотека. Хедлайнер вечера - кавер-группа «Брэд Бит». Также #МолодежьМордовии подготовила для участников розыгрыш классных подарков от партнёров и спонсоров мероприятия!