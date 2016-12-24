Молодежь Мордовии соберется в Саранске на Большую студенческую вечеринку

Экономический потенциал
В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей
1 сентября в 18:00 на Площади Тысячелетия состоится большое мероприятие, посвященное Дню знаний! Гостем вечеринки может стать каждый: активист общественной организаций, студент, школьник, а также житель и гость города.
Участников ждут: поздравления от почетных гостей вечеринки, яркие номера от студентов, интерактивные площадки и мастер-классы, а также DJ-сет и дискотека. Хедлайнер вечера - кавер-группа «Брэд Бит». Также #МолодежьМордовии подготовила для участников розыгрыш классных подарков от партнёров и спонсоров мероприятия!
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии планируется реализовать три проекта с объемом инвестиций в 20 миллиардов рублей
«Сексуальное рандеву» молодому парню устраивали мошенники
Владельца ресторана «Самовар» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 15 миллионов рублей
Артём Здунов раскритиковал ответственных чиновников за строящийся детский сад на улице Кирова в Саранске
В школах Саранска к началу нового учебного года установят дополнительные камеры видеонаблюдения
Просьба капризной барышни подвела уроженцев Чеченской Республики под статью - они выслушали в Саранске приговор за грабеж
В Саранске открылся первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
Главная команда Мордовии победила обнинский «Квант» со счетом 3:0
Петр Тултаев высказался за постоянное звуковое оповещение о масках и перчатках в сетевых магазинах