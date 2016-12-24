В микрорайоне «Юбилейный» Саранска построят детскую школу искусств

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31 августа Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов провел совещание с членами Правительства РМ и администрации городского округа Саранск по вопросам застройки 6-го микрорайона «Юбилейного».
Предполагается, что в течение нескольких лет в «Юбилейном» появится новый микрорайон. Это будет комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе реки Тавла. Также здесь проектируется столь необходимый жителям детский сад. Артём Здунов напомнил, что основополагающими факторами при разработке проектно-сметной документации должны быть комфортная для жителей среда и развитая социальная инфраструктура.
Кроме того, на совещании было отмечено, что в «Юбилейном» отсутствуют культурные учреждения. Предложено открыть здесь детскую школу искусств на 500 посещений в смену. В ее состав будут входить музыкальная и художественная школы, модельная библиотека, а также несколько помещений для молодежных организаций.
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