Агрохолдинг «Новотроицкий» строит новые дома своих специалистов

Врио Главы Мордовии Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Старошайговский район посетил село Новотроицкое, где осмотрел строящееся здание хлебопекарни и новые дома, построенные для молодых специалистов агрохолдинга «Новотроицкий».



Хлебопекарня в агрохолдинге работает с 2012 года, хлебобулочную продукцию хорошо знают не только в районе, но и в Саранске. Строительство нового здания позволит увеличить существующие мощности и создать не менее 10 дополнительных рабочих мест.



Врио Главы Мордовии побеседовал с работниками предприятия и обсудил с генеральным директором холдинга Владимиром Руженковым производственные планы и вопросы социального обустройства села. Сельскохозяйственное производство здесь работает стабильно, агрохолдинг ведёт социально ответственную политику, строя жильё для своих специалистов и благоустраивая сельское поселение.

Руководителю республики показали одну из новых улиц в селе - улицу Виктора Гадаева, где построено 8 новых домов. Три дома уже заселены, в молодых семьях подрастают дети, сейчас их 10, скоро будет ещё больше, поэтому родители попросили Артёма Алексеевича помочь решить вопрос с обустройством детской площадки. Руководитель агрохолдинга пообещал подключиться и оказать необходимое содействие.



До октября новоселье на этой улице справят ещё три семьи, Врио Главы Мордовии осмотрел жильё, предоставленное Александру и Надежде Черновым, работающим в агрохолдинге. «Дом хороший, нам очень нравится, мы рады, что у нас теперь есть своя жилплощадь», - сказали в беседе с руководителем республики супруги.



В рамках программы комплексного развития сельских территорий в Новотроицком за несколько лет были построены многие социальные объекты: стадион, детский сад, социальный центр, в составе которого ФАП, библиотека, сельский клуб и концертный зал. В результате село преобразилось – здесь созданы комфортные условия жизни, которые не уступают городским, у жителей есть стабильная и достойно оплачиваемая работа. В село привлекаются грамотные специалисты, создаются новые семьи, рождаются дети, строится новое жилье - всего агрохолдинг построил здесь около 60 домов для своих работников.