«Гаражная амнистия» заработает 1 сентября 2021 года

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» (о «гаражной амнистии»), разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.

В Республике Мордовия имеется значительное количество существующих неофициально, то есть не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения. Закон предлагает комплексное решение данного вопроса. Он определяет механизм предоставления гражданам земельных участков, на которых размещены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 г.).

«Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать пять лет, до 1 сентября 2026 года. Закон позволит одновременно оформить и земельный участок и находящийся на нем гараж», – разъяснил начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Республике Мордовия Андрей Петрунин.

«Из 300 гаражей нашего кооператива почти 200 не являются собственностью хозяев. Закон позволит членам гаражных кооперативов без проблем оформить права собственности и будет стимулировать создание новых кооперативов», – отметил председатель ГК «Талисман» Виталий Микаев.

«Гаражная амнистия» сделает рынок цивилизованнее, позволит владельцам обрести статус законных собственников, что снизит риски при купле-продаже гаражей», – подчеркнул директор ООО «Кадастровый центр», член Общественного совета при Управлении Росреестра по РМ Олег Кряжев.

На какие объекты распространяется закон

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане - владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; граждане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Как воспользоваться «гаражной амнистией»

Для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину необходимо обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления. Туда нужно подать заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом.

Законом устанавливается перечень таких документов. Например, длительное добросовестное использование, ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы вправе утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятельно направляет в Управление Росреестра по РМ необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.

Дополнительные преимущества для инвалидов

Также законом решается вопрос предоставления права гражданам, в том числе инвалидам, на использование земельных участков для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями. Для этого органы местного самоуправления должны будут утвердить схему размещения таких гаражных объектов. Для инвалидов услуга будет бесплатна.

В законе также предусмотрена норма, наделяющая региональные власти и муниципалитеты полномочиями по обеспечению выполнения кадастровых работ и комплексных кадастровых работ в отношении объектов, попадающих под «гаражную амнистию». Это позволит снизить финансовую нагрузку на население.

На официальном сайте Росреестра опубликовано методическое пособие, которое в простой и доступной форме поможет гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке: https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/press/Гаражная_амнистия_методичка.pdf