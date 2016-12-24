Артём Здунов встретился с жителями Старошайговского района, пострадавшими от урагана

30 августа лидер Мордовии Артём Здунов осмотрел пострадавшие от урагана дома в с. Говорово Старошайговского района.



В результате шквалистого ветра с дождем и градом, прошедшего 3 августа этого года в Старошайговском районе, в с. Говорово пострадало 63 хозяйства. Из средств резервного фонда Главы Республики Мордовия на сегодняшний день на восстановление жилых домов в данном населенном пункте выплачен 1 миллион рублей, по линии Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия – 660 тысяч рублей.



В доме Николая Коржиманова стихия полностью уничтожила крышу и стропильную систему. Сегодня дом капитально отремонтирован. Собственник поблагодарил руководителя региона за оперативную финансовую помощь, а строителей - за профессиональную работу. Все успели завершить до начала дождей, жильцы качеством ремонта остались довольны. Артём Здунов посетил ещё несколько домов, где закончили строительные работы.



Руководил региона акцентировал внимание, что при принятии бюджета на следующий год будет выделена отдельная статья на помощь пострадавшим от стихийных бедствий. «Задача власти - максимально оперативно реагировать на такие вызовы природы. Мы должны в кратчайшие сроки выделять средства на поддержку пострадавших от стихийных бедствий», - сказал Артём Здунов.



Также ранее по распоряжению Врио Главы Мордовии уже осуществлено несколько траншей. Общая сумма средств, выделенных жителям Старошайговского района, пострадавшим от стихии, составила 10 млн. 690 тыс. рублей.