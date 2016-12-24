В Общественной палате Мордовии обсудили технологии зарубежного вмешательства в выборы

В Общественной палате Мордовии прошел "круглый стол", на котором обсужден доклад о технологиях по подрыву легитимности выборов в России. Автор исследования, руководитель Ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ им.Ломоносова Андрей Манойло, вместе с экспертами проанализировал современные методы зарубежного вмешательства в российские выборы.

"Главная задача внешних оппонентов - поставить под сомнение результаты выборов в нашей стране. Цель такой работы понятна - создать из России образ изгоя и изменить политику нашего государства. Что мы можем противопоставить этому на региональном уровне?" - открыл дискуссию заместитель председателя Общественной палаты РМ Олег Каштанов.

В обсуждении темы участвовали члены Общественной палаты Мордовии, представители политических партий, а также приглашенные эксперты - председатель Союза журналистов РМ Владимир Назаров и доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС при Президенте РФ Алексей Индриков.

"Очевидно, что многими процессами на территории бывшего СССР управляют внешние силы. Самый легкий вход в эту систему - через признание либо непризнание выборов всех уровней. Кто в этом сомневается или считает паранойей, может оценить ситуацию на Украине и в Белоруссии.

Люди, которые работают на дестабилизацию ситуации, не обладают уникальным творческим потенциалом. Все проще: какие инструменты сработали в том или ином месте - такие же приемы будут использованы в другом. Мы не можем позволить руководить собой ради чьих-то коммерческих интересов. Судьбу нашей страны должны решать только те, кто здесь живет", - подчеркнул Владимир Назаров.

"Примерно год назад в Минске проходили управляемые акции протеста. Основная точка, по которой били организаторы, - государственность. Это заветная цель противников Союзного государства.

Назову несколько пунктов, которые могут быть заготовлены для этой работы. Это непризнание результатов выборов Европарламентом, активная работа с "молчащим большинством", которое пассивно соглашается с организованным меньшинством. Тем самым позволяя оппонентам выглядеть ударной силой, имеющей инициативу.

Что можно предпринять в ответ? Не отсиживаться в смысловой и идеологической обороне. Опираться на общие объединяющие ценности нашей страны, важные для всех без исключения", - отметил Алексей Индриков.

"Вне зависимости от наших взглядов и политических симпатий мы хотим одного - единства и целостности нашего государства. Обо всех этих технологиях и внешних воздействиях мы, как правило, говорим постфактум. Почему мы не рассказываем об этом заранее, не предупреждаем наших граждан о возможных манипуляциях и провокациях?

Это задача не только СМИ, но и политических партий, имеющих свою аудиторию. Здесь нужно работать единым фронтом", - предложил член Общественной палаты РМ Сергей Волков.

По мнению представителей партий, очень важно, чтобы политическая конкуренция не мешала совместной работе против внешнего вмешательства. Они выступили с инициативой, чтобы Общественная палата Мордовии стала центром мониторинга подобного вмешательства. Это необходимо для подготовки и опубликования быстрой реакции.

"Наша общая задача - разоблачать неправдивую информацию, которая будет вбрасываться во время голосования. Для этого у нас есть необходимые инструменты", - подытожил председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов.