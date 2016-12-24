51-летняя женщина устроила в Мордовии ДТП с двумя погибшими

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 28 августа в Чамзинском районе Мордовии произошло крупное ДТП. В 19 часов 30 минут на автодороге «Комсомольский – Атяшево» 51-летняя водитель автомашины «Renault Arkana» (в этом году женщина уже 18 раз попадалась на превышении скорости)  при развороте не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной  «Hyundai Сreta» под управлением 42-летнего мужчины. Корейский кроссовер двигался во встречном направлении. После этого в  «Hyundai Сreta» врезался и автомобиль «Kia Sportage» под управлением 38-летнего водителя. В результате столкновения «Kia Sportage» вылетел в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Водитель и пассажир автомашины «Hyundai Сreta» - 39-летняя женщина от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водители автомашин  «Renault Arkana» и  «Kia Sportage» с различными травмами госпитализированы.

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