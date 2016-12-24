Следственный комитет по РМ опубликовал сентябрьский график выездных приемов граждан

Репортер

В сентябре 2021 года исполняющий обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Петр Иванович Юдин проведет прием граждан с выездом в следующие населенные пункты:

- 1 сентября 2021 года – п. Чамзинка, ул. Терешковой, 24А (Чамзинский межрайонный следственный отдел);
- 8 сентября 2021 года – п.Ромоданово, ул.Ленина, 138Б (Ичалковский межрайонный следственный отдел);
- 15 сентября 2021 года – п.Зубова Поляна, ул.Советская, 27 (Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел);
- 22 сентября 2021 года – г.Саранск, ул.Войнова, 25А/1 (Пролетарский межрайонный следственный отдел);
- 29 сентября 2021 года – г.Краснослободск, ул.Ленина, 4 (Краснослободский межрайонный следственный отдел).

Время приема с 10.00 до 12.00.

Получить дополнительную информацию о приеме, порядке его проведения, а также записаться на личный прием можно по телефону 8(8342) 28-30-51.

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