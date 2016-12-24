В Саранске вводится раздельный сбор стекла

Об этом на своей странице в инстаграм сообщил лидер Мордовии Арём Здунов. – «Специальные контейнеры установлены региональным оператором по обращению с отходами на 60 площадках в городе. До конца сентября поставим ещё столько же. Стеклянные бутылки из этих контейнеров не попадут на мусорный полигон, их будут направлять на переработку на стекольные заводы.



Систему раздельного сбора планируем внедрить по всей республике. Но эффективность этого проекта зависит от одного важного условия - раздельный сбор мусора должен стать полезной привычкой в каждой семье».