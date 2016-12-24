В Саранске проверили «Огарёв Плазу» на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске продолжаются проверочные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает городская Администрация.



Инспекционные рейды в столице Мордовии проводятся по объектам торговли, общественного питания и сферы услуг. С 23 по 27 августа было проверено 73 объекта, в том числе торговый комплекс «Огарёв Плаза». «В рамках мониторинга выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, составлено 2 акта фиксации нарушений», - доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

В общественном транспорте и такси также регулярно отслеживают соблюдение масочно-перчаточного режима. За минувшую неделю в Саранске было проверено 474 единицы автобусов и троллейбусов, вынесено 420 замечаний, составлено 11 протоколов. «Что касается такси, за прошлую неделю проверено 56 машин, вынесено 13 замечаний, из них 9 – водителям», - сообщил на совещании в понедельник начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.