В Саранске проверили «Огарёв Плазу» на предмет соблюдения масочно-перчаточного режима

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В Саранске продолжаются проверочные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает городская Администрация.
 
Инспекционные рейды в столице Мордовии проводятся по объектам торговли, общественного питания и сферы услуг. С 23 по 27 августа было  проверено 73 объекта, в том числе торговый комплекс «Огарёв Плаза». «В рамках мониторинга выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, составлено 2 акта фиксации нарушений», - доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

В общественном транспорте и такси также регулярно отслеживают соблюдение масочно-перчаточного режима. За минувшую неделю в Саранске было проверено 474 единицы автобусов и троллейбусов, вынесено 420 замечаний, составлено 11 протоколов. «Что касается такси, за прошлую неделю проверено 56 машин, вынесено 13 замечаний, из них 9 – водителям», - сообщил на совещании в понедельник начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

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