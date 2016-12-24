В Мордовии введен запрет на охоту до отмены режима ЧС

«Космический аргонавт» украсит Рузаевку
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия сообщает, что в связи со сложившейся сложной пожарной обстановкой на территории Республики Мордовия принят Указ Главы Республики Мордовия от 27 августа 2021 г. № 246-УГ «Об ограничении охоты в сезон охоты 2021-2022 гг. в охотничьих угодьях Республики Мордовия», согласно которому на территории охотничьих угодий вводится запрет охоты до отмены режима чрезвычайной ситуации.
Поделиться в соц. сетях:
Работу Дениса Гришенкова из Мордовии оценили на фестивале «ФормART» в Приволжском федеральном округе
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
Бронзового призера Олимпиады-2021 борца греко-римского стиля Сергея Емелина радушно встретили в родной Рузаевке
Школам Мордовии Роспотребнадзор рекомендовал перейти на пятидневную рабочую неделю
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов
В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки
Футбольный клуб «Саранск» разгромил «Знамя» и стал лидером таблицы
Анастасия Гришнева назначена первым заместителем министра спорта и молодежной политики РМ
Владелец ресторана «Самовар» уже купил билеты на Мальдивы
Организовать его планируется на базе бывшего профилактория