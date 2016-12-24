В Мордовии введен запрет на охоту до отмены режима ЧС

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия сообщает, что в связи со сложившейся сложной пожарной обстановкой на территории Республики Мордовия принят Указ Главы Республики Мордовия от 27 августа 2021 г. № 246-УГ «Об ограничении охоты в сезон охоты 2021-2022 гг. в охотничьих угодьях Республики Мордовия», согласно которому на территории охотничьих угодий вводится запрет охоты до отмены режима чрезвычайной ситуации.