В Мордовии введен запрет на охоту до отмены режима ЧС

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия сообщает, что в связи со сложившейся сложной пожарной обстановкой на территории Республики Мордовия принят Указ Главы Республики Мордовия от 27 августа 2021 г. № 246-УГ «Об ограничении охоты в сезон охоты 2021-2022 гг. в охотничьих угодьях Республики Мордовия», согласно которому на территории охотничьих угодий вводится запрет охоты до отмены режима чрезвычайной ситуации.

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