«Потом скажете спасибо, если посчитаете нужным»

Мэр Саранска повторно встретился с жителями группы домов по проспекту 70 лет Октября

Петр Тултаев, как и обещал в минувшую субботу, встретился с жителями нескольких домов по проспекту 70 лет Октября, возмущенных вырубкой деревьев при строительстве магазина. В начале встречи градоначальник подробно рассказал, что планируется сделать на этой территории.



«Рядом со строящимся магазином есть заброшенная территория – примерно 18 соток. Здесь за счет инвестора мы предлагаем разбить сквер, установить тренажеры, лавочки, высадить деревья, в том числе каштаны. Инвестор своё участие в благоустройстве подтверждает», – подчеркнул мэр Саранска.



Совместно с жителями было принято решение, что в течение недели, с учетом прозвучавших на встрече пожеланий, будет разработан эскиз сквера, а затем представлен инициативной группе на рассмотрение. После его утверждения инвестор сможет спланировать график работ

Жителей волновал вопрос, где будет осуществляться подвоз товаров к будущему магазину. «У нас здесь и так негде развернуться, самим парковочных мест не хватает, а еще будут большегрузные машины подъезжать, ездить под нашими окнами, занимать и разбивать дорогу», - высказалась одна из участниц встречи.



Представитель застройщика заверил, что машины не будут заезжать на дворовую территорию. При необходимости он готов согласовать установку соответствующих дорожных знаков на въездах во двор со всеми задействованными структурами. Кроме этого, с жителями можно согласовать график подвоза товаров: например, в дневное время, или, наоборот – в ночное. Парковочные места у магазина от дворовой территории будут отделены бордюром, что исключит заезд транспорта на придомовую территорию. Но парковкой у торгового объекта жители домов смогут пользоваться беспрепятственно.



Жаркие дебаты разгорелись между жителями по поводу участка придомовой территории. Представитель собственников дома №73 по проспекту 70 лет Октября рассказал, что часть придомовой территории, которая сейчас никак не используется, они хотели бы оборудовать под парковку, однако некоторые жители других корпусов категорически против этого.





«Мы с мая месяца со всеми службами согласовываем размещение на этом пустыре дополнительных парковочных мест. Мы готовы все сделать за свой счет, по периметру парковки высадить кустарники. Лавочки им поставить нужно! Я против этого», - возмущался мужчина.



Глава города пытался примирить стороны, которые вступили в перепалку, и высказав свое мнение: действительно, если участок пустует, а парковочные места так необходимы, было бы лучше оборудовать здесь парковку. Этим своим высказыванием мэр сразу же вызвал гнев одной из ярых противниц парковки.



«Подождите, я же только высказал свое мнение! Я, как житель, поддержал бы оборудование парковки на этом месте. Что будет у вас – решать вам. Соберитесь вместе, решите, без нас примите компромиссное решение. Вам здесь жить!» - пытался донести свою точку зрения Петр Тултаев до пожилой женщины.



На встрече жители также пожаловались на то, что их двор часто используется для сквозного проезда лихачами. Прозвучало предложение установить на въездах шлагбаумы. Это можно будет сделать после того, как собственники всех семи корпусов этого дома примут решения на общих собраниях собственников.



«До конца октября обустройство сквера должно быть завершено. Я понимаю, что вы не поверите в наши обещания до тех пор, пока все не будет сделано. Потом скажете спасибо, если посчитаете нужным», - сказал Глава города.