Директору городского предприятия «Спецтранспортник ЖКХ» выписали штраф

Руководителю саранского «Специализированного транспортного предприятие жилищно-коммунального хозяйства» назначили судебный штраф за незаконные расчеты при имеющихся долгах по налогам. По данным следствия, несмотря на задолженность предприятия по обязательным платежам государству, директор проводил расчеты с контрагентами через третьих. В 2020-21 гг. оборот таких расчетов составил более 4 миллионов рублей.

Эти действия позволяли оберегать денежные средства предприятия от взыскания. Для муниципальной структуры главное было - не останавливать свою деятельность. Городской бюджет трещал по швам, денег взять было негде, а столицу Мордовии требовалось содержать в чистоте. Как часто бывает в таких случаях - «вынужденное» нарушение закона.

Как отмечается в сообщении Следственного комитета по РМ, в ходе расследования причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме. В соответствии с положениями действующего законодательства уголовное дело в отношении мужчины прекращено постановлением суда с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 75 тысяч рублей.