В Саранске пройдет операция «Нетрезвый водитель»

Новости

По информации Госавтоиспекции Мордовии, 29 августа в Саранске будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Одновременно автолюбителям напоминают, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в ГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Телефон дежурной части ГИБДД 8(8342) 24-64-09,  8(8342) 38-57-27 или 02.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Свежий взгляд

Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума  

Новые лица

В Мордовии назначен министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования

Секс-атака

В Мордовии 24-летний парень порно-роликами привлекал внимание незнакомой девушки

1
Заказать рекламу
1
1
1