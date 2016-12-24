В Саранске пройдет операция «Нетрезвый водитель»

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Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума
По информации Госавтоиспекции Мордовии, 29 августа в Саранске будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Одновременно автолюбителям напоминают, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в ГИБДД о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения. Телефон дежурной части ГИБДД 8(8342) 24-64-09, 8(8342) 38-57-27 или 02.
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Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума
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