В ближайшее время начнется ремонт дороги по улице Титова в Саранске

В ходе прямой линии с пользователями социальных сетей врио Главы Мордовии Артём Здунов ответил на вопрос о ремонте саранских дорог. По словам руководителя республики, в городе в этом году будут отремонтированы автомагистрали по улицам Титова и Солнечная. К дорожным работам на улице Фурманова приступят после замены коллектора.

Через некоторое время информацию о скором ремонте многострадальной дороги по Титова в своем инстаграм-аккаунте сообщил и мэр Саранска Пётр Тултаев. Градоначальник отметил, что сегодня был заключен соответствующий муниципальный контракт.

Пётр Тултаев пояснил, что ремонтные работы на улице Титова в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планировались на 2022 год, но благодаря пониманию и поддержке врио Главы Мордовии Артёма Здунова дополнительные средства были изысканы в этом году.



Будет отремонтирован участок дороги по улице Титова протяженностью более 2 км – от ул. Невского до ул. Полежаева. Также в рамках ремонта будет заменено покрытие пешеходных тротуаров и модернизировано наружное освещение. Срок окончания работ – конец октября.