В Доме Республики состоялось представление нового председателя Верховного Суда Мордовии

27 августа в Доме Республики состоялась церемония официального представления нового председателя Верховного Суда Республики Мордовия Валерия Кияйкина, который был назначен на эту должность Указом Президента РФ от 16 августа 2021 года. В мероприятии приняли участие Врио Главы Мордовии Артём Здунов, Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов государственной власти.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов поздравил Валерия Кияйкина с назначением, отметил его опыт и профессионализм и пожелал успехов на новом ответственном посту.

«Валерий Михайлович имеет огромный опыт работы, знает республику, другие субъекты страны – это важно для применения лучших практик. С 2019 года был судьей 6 кассационного суда общей юрисдикции в Самаре. Я уверен, что ему удастся эффективно использовать накопленный потенциал, - сказал руководитель республики. – Считаю, что основной задачей является сохранить доверие населения к судебной системе. Серьезное внимание стоит уделить кадровой политике – присмотреться к участникам кадрового проекта «Моя Мордовия», имеющим соответствующий опыт работы. Президент России не раз обозначал задачи, которые стоят перед судейским корпусом: это повышение доступности правосудия для граждан, обеспечение открытости деятельности судов, формирование единообразной судебной практики».

Также Врио Главы Мордовии отметил значимость борьбы с коррупционными проявлениями, экономическими и налоговыми преступлениями, а также важность создания условий для безопасной работы бизнеса.

В своем ответном слове председатель Верховного Суда Республики Мордовия подчеркнул, что будет выполнять свою работу в строгом соответствии с законом.

«Я знаком с республикой, с теми процессами, которые здесь происходят, мои родители живут здесь. Я готов работать, готов к обсуждению всех вопросов, связанных с деятельностью судебных органов», - заверил Валерий Кияйкин.