26 августа 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и члены Правительства РФ посетили с рабочей поездкой Нижний Новгород

Гости, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывали на пятом юбилейном Всероссийском форуме о жилье и городской среде «Среда для жизни». На выставке «Город и вода» Председатель Правительства осмотрел несколько стендов, представляющих программы развития городской среды на базе площадок «ДОМ.РФ» и «Архитекторы. РФ» и пообщался с участниками форума. Михаил Мишустин обратил внимание на стенд о перспективах развития набережных в российских городах, в том числе в нескольких городах ПФО - в Нижнем Новгороде, Саратове и Энгельсе.

Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

Открывая пленарную сессию V Всероссийского форума, Михаил Мишустин отметил, что «форум за эти пять лет стал уникальной площадкой, где вопросы городской среды можно обсудить со специалистами в самых разных областях - от архитекторов и проектировщиков до губернаторов и министров. В этих спорах рождаются новые идеи, которые становятся реальными проектами. Стимулируют экономическое, культурное, социальное развитие как в мегаполисах, так и в малых городах во всех регионах России». Председатель Правительства подчеркнул, что по поручению Президента РФ Владимира Путина будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Внедренный стандарт комплексного развития территорий уже успешно применяется во многих городах России, в том числе ПФО. Михаил Мишустин сообщил, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить более 88 тысяч новых пространств и общественных территорий. В 2021 году на эту программу предусмотрено более 36,5 млрд рублей. В планах Правительства – в том числе, создание новой модели транспорта в городах, формирование национальной системы пространственных данных для повышения эффективности использования земельных ресурсов. В течение ближайших двух лет регионы смогут привлечь около 500 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. И еще в течение четырех лет – свыше 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций. Средства регионы смогут направить на строительство инженерных, транспортных и социальных объектов.

В рамках рабочей поездки Михаил Мишустин в сопровождении членов Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и главы региона Глеба Никитина также посетил нижегородскую гимназию № 25 имени А.С. Пушкина. Директор школы Татьяна Калмыкова показала учебные классы и рассказала об образовательном процессе. Премьер-министр пообщался с педагогами и обсудил готовность учреждения к началу нового учебного года, обеспечение школьников горячим питанием, капитальный ремонт школ в соответствии с поручением Президента РФ.

В это же день Михаил Мишустин осмотрел открывшийся после реставрации Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших в России (на его реконструкцию было выделено около 200 миллионов рублей). Здесь сейчас расположена экспозиция художественной галереи, собрание которой насчитывает более 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства (иконопись, живопись, графика, скульптура), в том числе полотна Рокотова, Саврасова, Шишкина, Рериха и Малевича.

В беседе с сотрудниками музея Михаил Мишустин обсудил ведущиеся ремонтно-восстановительные работы в доме Бурмистровой, где расположен Литературный музей А.М.Горького и внедрение программы «Пушкинская карта», разработанной по инициативе Президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которой с сентября в России молодёжь 14-22 лет сможет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Особое внимание Председатель Правительства уделил макету кампуса высоких технологий, который построят в Нижнем Новгороде. Административный центр ПФО стал одним из восьми городов, которые первыми получат бюджетный грант до 60% от стоимости проекта; IT-кампус также будет построен в Уфе.