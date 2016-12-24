В Ромоданово помощница пенсионера обворовала его почти на 200 тысяч рублей

В Ромоданово 45-летняя женщина решила устроить себе приятную жизнь за счет пожилого подопечного. Дама помогала 62-летнему мужчине по хозяйству, покупала продукты питания, оплачивала коммунальные услуги. Эта особа приехала в Мордовию из Калужской области и перебивалась здесь случайными заработками, не чураясь любой подработки.

Помощница делала покупки для пенсионера, оплачивая все деньгами с его банковской карты. Все шло как заведено, пока в один не самый прекрасный день женщину не попутал «бес корыстолюбия». Зная пин-код, она решила снять с карты все сбережения пожилого человека. Ей достались почти 200 тысяч рублей. Наличность воровка потратила на дорогие продукты, спиртное и одежду для себя. Более того, она купила смартфон сожителю и сделала щедрый подарок на день рождения знакомой. В общем, не отказывали себе ни в чем.

Весь расчет строился на том, что владелец карты долгое время будет пребывать в неведении о похищенных с карты деньгах. А там – видно будет. Но такая безбедная жизнь быстро закончилась – мужчина обнаружил исчезновение денег и сообщил о произошедшем в полицию.

Свою вину в совершенном преступлении ранее судимая за совершение кражи особа не отрицает. На нее возбуждено уголовное дело за кражу.