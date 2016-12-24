В 2021 году в Росреестре возросло количество обращений в электронном виде

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Управление Росреестра по Республике Мордовия проанализировало количество обращений, поданных заявителями в электронном виде. Анализ показал, что из общего объема заявлений о кадастровом учете и регистрации по итогам первого полугодия 2021 года 35% оказано в электронном виде, что на 3% превышает показатель 2020 года.

«Развитие электронных сервисов является одним из приоритетных направлений повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых Росреестром, – отмечает руководитель Управления Светлана Балескова. – Количество электронных обращений растет с каждым годом. Сервисы официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru позволяют обратиться за получением государственных услуг напрямую из дома или офиса, что значительно экономит время граждан, представителей бизнес-сообщества и профессиональных участников рынка недвижимости».

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