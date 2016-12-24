Мордовия будет активно участвовать в проекте «Пушкинская карта»

Торжество футбола и связь поколений
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26 августа в Саранске в Доме Республики состоялось совещание по вопросам реализации нацпроекта «Культура», в котором поняли участие руководители отрасли регионов Приволжского федерального округа. Совещание провела заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Одной из тем обсуждения стала реализация проекта «Пушкинская карта». Напомним, данный проект стартует 1 сентября по поручению Президента России Владимира Путина. Его суть в том, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет получат карту, по которой они смогут купить билеты в театр или музей.
«Сегодня все субъекты активно подключаются к этому процессу. Я надеюсь, что количество учреждений-участников проекта будет только прирастать, - сказала Ольга Ярилова. - Мы делаем этот спектр широким: это могут быть и дома культуры, которые проводят плановые мероприятия, и библиотеки, которые проводят языковые курсы. Мы даём возможность нашему молодому поколению посетить учреждения культуры, а с другой стороны - даём учреждениям культуры стимул к развитию».
«Мордовия будет активно участвовать в этом проекте, - отметил Врио Главы республики Артём Здунов. – Наши учреждения культуры максимально будут к нему подключаться. Считаем проект «Пушкинская карта» очень важным и социально значимым, так как он решает задачу повышения культурного уровня подрастающего поколения, воспитания гармонично развитой личности, а также увеличения посещаемости учреждений культуры».
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