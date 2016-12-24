В Рузаевке готовится к открытию Центр культуры имени Ухтомского

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26 августа в Мордовию с рабочей поездкой прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В Рузаевке она посетила Центр культуры имени Ухтомского, который готовится к открытию. Объект был достроен благодаря средствам нацпроекта «Культура».
Врио Главы Мордовии Артём Здунов пояснил, что Центр культуры находился в процессе капитального ремонта долгие 8 лет. Жители Рузаевского района уже потеряли надежду, что культурный объект когда-нибудь вновь распахнет свои двери для зрителей. Уникальность этого проекта еще и в том, что при проведении капремонта строители максимально сохранили архитектурный стиль здания – сталинский ампир.
Гости, едва вошли внутрь здания, непроизвольно замерли от увиденного – нечасто встретишь сегодня сохраненную красоту и величие прежних архитектурных стилей. Центр Ухтомского – яркий тому пример. И Ольга Ярилова подтвердила: объект поистине редкий, штучный.
«Я благодарю команду, которая работает, заботится о развитии региона, благодарю Артёма Алексеевича за трепетное и бережное отношение к культуре, - сказала замминистра. - Мы обсудили с руководителем Мордовии сегодня огромное количество вопросов, в том числе и возможность проведения Дней культуры республики в Санкт-Петербурге на культурном форуме в ноябре. У нас далеко идущие планы, и я надеюсь, что я ещё не раз посещу республику».
Официальное открытие Центра культуры имени Ухтомского запланировано на сентябрь этого года.
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