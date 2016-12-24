В Рузаевке после капитального ремонта открылась детская школа искусств

26 августа в Мордовию с рабочей поездкой прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. В Рузаевке она приняла участие в открытии после капитального ремонта детской школы искусств.

Средства на капремонт школы искусств в размере 18,5 млн рублей были выделены в рамках реализации национального проекта «Культура». Ремонтные работы проводились в этом году, строители сделали все очень качественно, и теперь школа стала настоящим храмом искусств, где созданы прекрасные условия для развития творческих способностей юных жителей Рузаевского района.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов вместе с заместителем министра Ольгой Яриловой осмотрели обновлённые залы и кабинеты школы, пообщались с педагогами и их воспитанниками.

«Нацпроект дает уникальную возможность создавать для детей такие комфортные условия, - сказала замминистра. – Я радуюсь вместе с вами, я знаю не понаслышке о том, как это важно – я сама работала директором школы искусств. Поздравляю всех с началом нового учебного года и желаю детям и педагогам творческих успехов».

Врио Главы Мордовии отметил, что материально-техническое оснащение в обновленной школе искусств позволит юным талантам быстрее двигаться в своем профессиональном развитии.

«У нас подобные центры искусств будут открываться и в других районах, - сказал руководитель республики. – За это большая благодарность министерству культуры России. Талантов у нас очень много. Дооснащая учреждения культуры, школы искусств, центры культуры, клубы, мы видим, что совершенно меняется отношение к культуре самих жителей, увеличивается количество посещений, появляется интерес, рождаются кружки, общности. Поэтому мы по этому пути идём. Со стороны жителей районов много просьб - когда я встречаюсь с людьми, мне много об этом говорят, просят привести в порядок объекты культуры. Но при этом надо понимать, что провести только капитальный ремонт - этого мало. Надо заниматься образованием, надо понимать, какой социальный лифт дальше будут запускаться, кто будет заниматься с детьми, как будет преподавать. Это большая работа, мы должны этим серьезно заниматься».