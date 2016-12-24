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26 августа в Мордовию с рабочей поездкой прибыла заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Замминистра посетит ряд объектов культуры и проведёт совещание с представителями отрасли Приволжского федерального округа.
На рабочей встрече Врио Главы Мордовии Артём Здунов и заместитель министра культуры Ольга Ярилова обсудили вопросы реализации нацпроекта, в том числе капитальный ремонт и строительство учреждений культуры.
«Я очень рада быть сегодня в Мордовии. Все мои предыдущие визиты связаны со знаковыми для региона событиями – в прошлый раз мы открывали замечательный детский театр кукол после реконструкции, в этом году в Рузаевке появились обновлённые объекты: детская школа искусств, Дом культуры Ухтомского, который ждал реновации почти десятилетие. Все это стало возможным благодаря национальному проекту. В Мордовии 36 базовых детских школ искусств и обширная филиальная сеть. Отрадно, что треть из них мы сможем модернизировать в рамках национального проекта «Культура». Кроме того, до 2024 года при наличии ПСД мы можем рассматривать новые заявки по этому направлению», - подчеркнула Ольга Ярилова.
Также она отметила, что Мордовия не сбавляет темпы развития сферы культуры, в отрасль направляется более 3,5% консолидированного бюджета республики. «Это очень хороший показатель, спасибо вам за безупречное исполнение республикой всех взятых на себя обязательств, Мордовия очень активный участник национального проекта «Культура», - отметила замминистра.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов выразил уверенность, что эффективное взаимодействие региона и федерального центра продолжится.
«Важно, что по национальному проекту мы можем не только построить, но и оснастить наши культурные учреждения. Федеральный центр дает для этого сейчас все возможности», - сказал руководитель республики.
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