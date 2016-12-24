Студент мордовского университета вышел в супер-финал конкурса управленцев «Лидеры России»

Студент Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарева Виктор Радаев стал одним из супер-финалистов престижного конкурса управленцев «Лидеры России». Он победил в треке «Студенты».

В конкурсе «Лидеры России» свои способности и умения демонстрировали почти 15,5 тысяч человек. Но только 54 участника стали лучшими из лучших – именно они будут состязаться в супер-финале конкурса.

Виктор Радаев – будущий социолог, победу он оценивает как начало нового этапа профессионального развития. Ведь лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах государственного управления и крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России».

Отметим, что Виктор Радаев вместе с единомышленниками разработал проект экологического оздоровления реки Саранки в столице Мордовии и благоустройства ее прибрежной зоны.