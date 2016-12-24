Саранск попрощался с выставкой «Дети России»

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25 августа в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина РМ состоялось закрытие всероссийской фотовыставки «Дети России». Пушкинка стала первой библиотекой в стране, которая смогла принять в своих стенах экспозицию лучших работ фотоконкурса, проводимых Гильдией межэтнической журналистики.
В церемонии закрытия выставки приняла участие организатор и идейный вдохновитель фотоконкурса «Дети России» – заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, а также исполнительный директор Фонда сохранения и изучения языков народов РФ Светлана Нуждина, заместитель Министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ Александр Карьгин, председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского народов) Юрий Мишанин. Маргарита Лянге отметила, что библиотека – это точка притяжения, где бывает много местных жителей, в том числе молодежь, поэтому место расположения выставки было выбрано в полном соответствии с её главной целью – рассказать об этническом и культурном разнообразии нашей страны жителями Мордовии.
Врио директора Пушкинки Ольга Ивановна Чавкунькина поблагодарила организаторов за предоставленную возможность познакомить читателей библиотеки с выставкой. За время экспонирования с её фотографиями успело ознакомиться более тысячи человек. В следующем году Пушкинка обязательно поучаствует в конкурсе и поборется за право выставить свое фото в числе лучших работ.
В ближайшее время фотовыставка «Дети России» переместится на Ямал, после чего отправится в Чебоксары.
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