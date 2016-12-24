В Саранске за сбитую на переходе девушку водителя автобуса отправили в колонию

В суде Саранска огласили приговор водителю рейсового ПАЗика, насмерть сбившего на пешеходном переходе 28-летнюю девушку. Смертельное ДТП произошло в январе этого года в Николаевке.

Ответ в суде держал 56-летний водитель ПАЗика Феоктистов. Он находился на линии и следовал по маршруту №19. Подъезжая к перекрестку на улице Ленина, Феоктистов не успевал проскочить на зеленый сигнал светофора, но все равно решил не останавливать автобус. В итоге, ПАЗик вылетел на пешеходный переход уже при загоревшемся красном сигнале. Под колеса «ошалевшего» автобуса угодила 28-летняя девушка, которая переходила дорогу на зеленый.

После рокового наезда ПАЗик вынесло на встречную полосу - автобус врезался в стоявшую перед светофором «Ладу Гранту».

«От телесных повреждений, полученных в результате наезда на нее автобуса, девушка скончалась на месте происшествия, - указывается в материалах дела. - В судебном заседании подсудимый Феоктистов свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, но от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации».

Водитель в последнем слове принес извинения, суд также учел его попытки возместить ущерб. Мужчина был приговорен к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.