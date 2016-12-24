В мордовской колонии создали «Райский сад»

В лечебном исправительном учреждении № 3 УФСИН по РМ в рамках кружка художественно - прикладного творчества прошел конкурс «Райский сад». Идея конкурса заключалась в том, чтобы каждая из участниц демонстрируя свой наряд ручной работы, могла представить его, рассказав, как зародилась мысль о создании образа.

Конкурс получился веселый и эпатажный, и подарил зрителям хорошее настроение на весь день. Как отмечает пресс-служба ведомства, целями проведения подобных мероприятий является повышение нравственного и эстетического уровня воспитания осужденных, а также раскрытие их творческих способностей.