Коллективу Верховного суда республики представили нового руководителя

Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов представил коллективу Верховного суда республики нового руководителя Валерия Кияйкина. Он был назначен на должность Указом Президента России от 16 августа на 6-летний срок полномочий

«Должность председателя Верховного суда Мордовии требует не только высокой квалификации и богатого опыта, но и высоких нравственных качеств, — отметил на представлении Михаил Сезганов. — Убежден, что вы, как и прежде, в работе будете руководствоваться принципом верховенства Закона и защиты прав граждан, а опыт позволит добиться значительных достижений на этом посту».

Валерий Кияйкин поблагодарил за оказанное доверие, и заверил «Мы будем работать на благо граждан и укрепления авторитета судебной власти нашего региона. Уверен, что абсолютное большинство судей в Мордовии – профессиональные специалисты, с которыми мы будем разрешать поставленные задачи по развитию судебной системы республики».