Коллективу Верховного суда республики представили нового руководителя

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Главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов представил коллективу Верховного суда республики нового руководителя Валерия Кияйкина. Он был назначен на должность Указом Президента России от 16 августа на 6-летний срок полномочий

«Должность председателя Верховного суда Мордовии требует не только высокой квалификации и богатого опыта, но и высоких нравственных качеств, — отметил на представлении Михаил Сезганов. — Убежден, что вы, как и прежде, в работе будете руководствоваться принципом верховенства Закона и защиты прав граждан, а опыт позволит добиться значительных достижений на этом посту».

Валерий Кияйкин поблагодарил за оказанное доверие, и заверил «Мы будем работать на благо граждан и укрепления авторитета судебной власти нашего региона. Уверен, что абсолютное большинство судей в Мордовии – профессиональные специалисты, с которыми мы будем разрешать поставленные задачи по развитию судебной системы республики».

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