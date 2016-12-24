В Саранске пройдет выставка, посвященная Дню российского кино

26-летний житель Саранска разбогател на чужих айфонах
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
27 августа Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. приглашает на выставку «Из истории кино», посвященную Дню российского кино.
Кино – одно из самых молодых и в тоже время одно из самых массовых искусств. Его история по сравнению с тысячелетней историей музыки, живописи или театра коротка. Однако ежедневно миллионы зрителей заполняют залы кинотеатров или наслаждаются искусством у экранов своих телевизоров.
Официальная история советского кино началась 27 августа 1919 года, когда был принят декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению», впоследствии этот день стал отмечаться как «День кино».
На выставке будут представлены фотографии кинотеатров Саранска, актеров советского и российского кинематографа.
Получить подробную информацию можно по телефону - 47-15-57.
Поделиться в соц. сетях:
Мошенник обманул 19 человек на 1,5 миллиона рублей
Артём Здунов провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в РФ
Мэр Саранска Петр Тултаев приехал во двор на проспекте 70 лет Октября, где рядом с жилыми домами началось строительство магазина
Артём Здунов раскритиковал ответственных чиновников за строящийся детский сад на улице Кирова в Саранске
Нацпроект «Образование» дал Мордовии за последние два года более 2,3 млрд. рублей
В Саранске пройдут праздничные мероприятия, посвященные 20-летию канонизации русского флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова
Главная команда Мордовии победила обнинский «Квант» со счетом 3:0
В Мордовии оперативники УФСБ изъяли у подпольных оружейников 19 стволов
Саранский транспорт и железнодорожный вокзал стали объектом внимания участников «Сообщества» в нулевой день форума
С 15 августа 2021 года по Республике Мордовия изменяется график движения пригородных поездов