В Саранске пройдет выставка, посвященная Дню российского кино

27 августа Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. приглашает на выставку «Из истории кино», посвященную Дню российского кино.

Кино – одно из самых молодых и в тоже время одно из самых массовых искусств. Его история по сравнению с тысячелетней историей музыки, живописи или театра коротка. Однако ежедневно миллионы зрителей заполняют залы кинотеатров или наслаждаются искусством у экранов своих телевизоров.

Официальная история советского кино началась 27 августа 1919 года, когда был принят декрет «О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата по просвещению», впоследствии этот день стал отмечаться как «День кино».

На выставке будут представлены фотографии кинотеатров Саранска, актеров советского и российского кинематографа.

Получить подробную информацию можно по телефону - 47-15-57.