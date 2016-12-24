Саранская пенсионерка поверила подписям и печатям, и потеряла 400 тысяч рублей

В Саранске к полицейским за помощью обратилась 73-летняя местная жительница. Пожилая женщина сообщила, что неизвестные обманным путем завладели ее деньгами в сумме 400 тысяч рублей.

Пенсионерке сначала поступил звонок от мужчины, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Тот пояснил, что на ее банковском счете зафиксирована незаконная попытка снятия денежных средств. Бдительная женщина, знавшая о таких махинациях из средств массовой информации, не стала продолжать разговор. Тогда в мобильном приложении ей пришло уведомление якобы от начальника службы безопасности финансового учреждения. В нем сообщалось, что мошенники пытаются завладеть деньгами пенсионерки и ей необходимо строго следовать инструкциям банковского работника. Письмо содержало реквизиты банка, подпись должностного лица и печать.

Против такого весомого уведомления оказался бессилен голос здравого смысла. Женщина последовала инструкциям и оформила на себя кредит в размере 400 тысяч рублей. Затем перевела деньги на некие «специальные счета». После совершения всех манипуляций связь с «банковскими работниками» была безвозвратно потеряна.

По данному факту проводится проверка. Осуществляются мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам позвонили, представились сотрудниками службы безопасности банка и сообщили о подозрительной активности на вашем банковском счете, положите трубку и перезвоните по номеру горячей линии банка, расположенному на оборотной стороне карты. Так же стоит действовать при поступлении такой информации в смс-сообщении или уведомлении мобильного приложения банка. Помните, что сотрудники банка никогда не просят граждан немедленно перевести деньги «на безопасные счета». Не поддавайтесь панике и не совершайте необдуманных действий с крупными суммами денег, не посоветовавшись предварительно с родственниками или друзьями. Если вы осознали, что столкнулись с мошенниками, незамедлительно обращайтесь в полицию.