Студенты Саранска снова сразятся в турнире по программированию

В сентябре в Мордовии снова состоится Saransk Code Cup — ежегодный республиканский турнир по программированию. Организаторы соревнования — МГУ им. Н.П. Огарёва и IT-компания Codemasters Мордовия.

Турнир рассчитан на учащихся старших классов, студентов или аспирантов учебных заведений Республики Мордовия, имеющих навыки программирования. Конкурсное задание предполагает создание программы с игровой механикой, поэтому финал обещает быть зрелищным.

Программа Saransk Code Cup состоит из двух этапов: с 1 по 5 сентября студентам нужно будет выполнить задание, 8 сентября — финал, во время которого будут определены победители. Для проведения финала будет организована онлайн-трансляция, к которой смогут присоединиться все желающие.

Все участники, выполнившие задание и вышедшие в финал, получат сертификаты участника Saransk Code Cup и футболки. Победители будут награждены ценными призами. Главный приз — iPad Pro, умная колонка за второе место и внешний аккумулятор для ноутбука и смартфона за третье.

Церемония награждения участников и победителей состоится 9 сентября в “Точке кипения МГУ им. Н.П. Огарева”. Призы участникам вручат Президент Codemasters International Александр Коваль и ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Сергей Михайлович Вдовин.

«Я очень рад, что Saransk Code Cup уже второй раз привлекает десятки саранских школьников и студентов Мордовии. Участие в нашем турнире открывает новые перспективы и дает уникальные возможности быстрого карьерного роста. Вчерашний школьник в один момент может встать на один уровень со старшекурсниками или даже опередить их, познакомиться с успешными людьми в области ИТ», — говорит Президент Codemasters International Александр Коваль.

«Будьте активны, ведь это отличный шанс заявить о себе, особенно, для начинающих программистов. Вас ждут не только ценные призы, но и уникальный опыт, интересные конкурсные задания. Saransk Code Cup-2021 обещает быть ярким!» — подчеркивает Ректор МГУ им. Н. П. Огарёва Сергей Михайлович Вдовин.

Регистрация участников Saransk Code Cup продлится до 30 августа на сайте www.saranskcodecup.ru