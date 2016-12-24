Артём Здунов в социальных сетях ответит на вопросы жителей Мордовии

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27 августа в 12:00 в пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов ответит на вопросы жителей. 

Как задать вопрос: в личных сообщениях в официальные аккаунты «Республика Мордовия» либо в комментариях во время эфира.

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