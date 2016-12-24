Артём Здунов в социальных сетях ответит на вопросы жителей Мордовии

Социальные проекты «КС банка» остановлены не будут
Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
27 августа в 12:00 в пабликах «Республика Мордовия» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов ответит на вопросы жителей.
Как задать вопрос: в личных сообщениях в официальные аккаунты «Республика Мордовия» либо в комментариях во время эфира.
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Об этом на сессии Госсобрания РМ заявил Владимир Грибанов
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